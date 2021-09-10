На Среднем Урале обновился «рекорд» по смертям от COVID-19
Екатеринбург, 10 сентября, 2021, 13:15 — ИА Регнум. В Свердловской области зафиксировали ещё 37 летальных случаев COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
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Нынешний суточный показатель — максимальный с начала пандемии в регионе. Предыдущий «рекорд» был зафиксирован 5 сентября (36 смертей, подтверждённых за сутки).
Всего в регионе скончались от COVID-19 уже 5538 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области опровергли введение массовой вакцинации от коронавируса.
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