Екатеринбург, 10 сентября, 2021, 13:15 — ИА Регнум. В Свердловской области зафиксировали ещё 37 летальных случаев COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Нынешний суточный показатель — максимальный с начала пандемии в регионе. Предыдущий «рекорд» был зафиксирован 5 сентября (36 смертей, подтверждённых за сутки).

Всего в регионе скончались от COVID-19 уже 5538 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области опровергли введение массовой вакцинации от коронавируса.

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