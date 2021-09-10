Москва, 10 сентября, 2021, 13:12 — ИА Регнум. После распада СССР спортивный потенциал России снизился, но потом страна стала быстро его восполнять. Об этом 10 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Алексей Рожнов ИА Красная Весна Дмитрий Песков

Рассуждая о причинах, по которым олимпийская сборная России не смогла побить прежние медальные рекорды, Песков заявил, что раньше страна была «с одним населением, с одной территорией, с одним потенциалом», а потом осталась с населением гораздо меньшим.

«От развала этой страны мы все потеряли — и в спорте, и в ВВП, и во всем остальном», — сказал Песков.

Однако, по словам Пескова, Россия, несмотря на это, начала очень быстро наращивать свой потенциал.

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