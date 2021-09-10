Москва, 10 сентября, 2021, 13:09 — ИА Регнум. Заявления о том, что Россия якобы является единственной стороной, которая выиграет от запуска «Северного потока — «2», являются неверными. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный поток-2

«Так было бы говорить совершенно неверно», — сказал Песков.

По его словам, после запуска проекта «победителями выйдут и поставщики энергоресурсов, и их потребители — то есть, все».

Песков отметил, что запуск проекта будет зависеть от выполнения оставшихся формальностей.