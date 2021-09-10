Осло, 10 сентября, 2021, 13:11 — ИА Регнум. Следующим премьер-министром Норвегии, возможно, станет лидер «Рабочей партии» Йонас Гар Стёре. Во всяком случае, бывший министр иностранных дел страны займет кресло главы кабинета министров, если верить последнему опросу газеты VG, результаты которого были опубликованы 10 сентября.

Флаг Норвегии

54% респондентов предпочли бы видеть лидера «Рабочей партии» Стёре на посту премьер-министра страны. За действующего главу правительства Эрну Сульберг высказались 39%.

«Цифры хорошие», — прокомментировал Стёре результаты опроса в интервью VG.

Напомним, что выборы в норвежский стортинг состоятся 13 сентября. В опросе, проведенном газетой VG в период с 3 по 8 сентября, принял участие 1 001 человек.