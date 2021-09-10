Москва, 10 сентября, 2021, 13:08 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура наработала большой опыт в защите прав предпринимателей от незаконного вмешательства. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 10 сентября заявил первый заместитель Генпрокурора РФ Александр Буксман, выступая на IV Столыпин-форуме «Постковидный синдром — экономика по-другому».

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«Мы сложили целую традицию и наработали опыт в защите бизнеса от незаконного вмешательства, — сказал Буксман. — Уже девятый год работаем совместно в рабочей группе с омбудсменом. И есть результаты этой работы — 34 бизнесмена были освобождены из-под стражи, а уголовные дела в их отношении прекращены. Мы работаем с цифровой платформой жалоб предпринимателей. Работает прямая линия с предпринимателями. За текущий период этого года прокуроры пресекли 141 тыс. нарушений прав бизнесменов. 21 тыс. нормативно правовых актов, которые связывали бизнес по рукам и ногам, мы своими мерами изменили и заставили отменить».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее на площадке форума выступил председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович.