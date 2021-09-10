Нью-Йорк, США, 10 сентября, 2021, 13:05 — ИА Регнум. В результате сокращения ВВП, нарушения торговых связей и проблем финансовой системы к середине 2022 года уровень бедности в Афганистане может достигнуть 97%. Такая оценка приводится в обнародованном 9 сентября докладе Программы развития ООН.

ArmyAmber Афганистан

Специалистами ООН было составлено четыре сценария развития событий в стране, с сокращением реального ВВП Афганистана от 3,6% до 13,2%.

При этом в случае уменьшения ВВП на 13,2%, уровень бедности в стране возрастет на 25 п. п. по сравнению с 2020 годом и составит 97%. В то же время, при самом оптимистичном сценарии бедность вырастет только на семь п. п. и составит 79%.

«Смена власти в стране после 15 августа привела к серьезной экономической нестабильности и атмосфере неопределенности. Нарушение связей на внутреннем и международном рынках негативно повлияло на производство, вызвало рост его стоимости», — говорится в докладе.

Также указывается, что власти Соединенных Штатов заблокировали активы центрального банка Афганистана и в том числе «большую часть резервов на сумму в $9 млрд, которые находились в США».

«Потоки иностранной помощи, инвестиций и торговля практически остановились, что предвещает тяжелое финансовое положение стране, в которой зарубежная помощь покрывала 75% бюджетных расходов в последние годы», — добавляется в документе и отмечается, что также Афганистан сталкивается с продолжительной засухой и негативным последствиями пандемии коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор консульского департамента МИД России Иван Волынкин заявил, что более 300 граждан России хотят покинуть Афганистан.