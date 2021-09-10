Москва, , 13:05 — REGNUM Заявления Зеленского становятся все более оторванными от реальности. Об этом в своём телеграм-канале написала 10 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление президента Украины о возможности войны с Россией:

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Не связанные единой логикой фразы, не выражающие никакого концептуального подхода словосочетания. Поверхностная обрывочная реакция. Набор не объединенных в единую мысль агрессивно-обвинительных слов и клише. В какой теме есть потенциал? С чьей стороны? Каких отношений нет? Что делает администрация Зеленского для предотвращения подобного развития событий? Чего ожидает от соседей, мирового сообщества? Какова философия современной украинской внешней, внутренней политики? Ничего по сути, сплошной постмодерн».

Как сообщало ИА REGNUM, о вероятности полномасштабной войны Украины с Россией Зеленский заявил на конференции 10 сентября.

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