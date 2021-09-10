Рязань, 10 сентября, 2021, 13:18 — ИА Регнум. В Рязанской области 10 сентября подтверждено 100 новых случаев заражения коронавирусом, что на два меньше, чем выявлено стуками ранее, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной группе правительства региона. Общее количество летальных исходов превысило тысячу.

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Темп прироста инфекции за сутки составил 0,25%. Всего в Рязанской области COVID-19 подтвердился у 39 974 жителей. Показатель заболеваемости — 3 596,43 на 100 тысяч населения. Справились с болезнью 36 422 человека, в том числе 131 выписан после лечения за минувшие сутки.

По данным федерального штаба, от осложнений при инфекции скончались 1 002 пациента, из них четыре летальных исхода зарегистрировано 10 сентября.