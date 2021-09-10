Джакарта, , 13:04 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что 358 700 доз вакцины против коронавируса компании AstraZeneca доставили в Индонезию из Франции, сообщает CNN Indonesia.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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Франция обязалась предоставить Индонезии три миллиона доз вакцины от коронавируса.

Глава МИД Индонезии выразила благодарность Франции и признательность европейскому правительству.

Ранее Индонезия получила 615 000 доз вакцины AstraZeneca и 639 990 доз вакцины Pfizer.

Как сообщало ИА REGNUM, в странах Юго-Восточной Азии зарегистрировали 10,7 млн случаев заражения коронавирусом.

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