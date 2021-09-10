Афины , 10 сентября, 2021, 13:07 — ИА Регнум. Правительство Греции является «чемпионом Европы по дешевой, обесценившейся рабочей силе». Об этом заявила лидер партии «Движение за перемены» Фотини Геннимата после своей встречи 9 сентября в Афинах с европейским комиссаром по вопросам занятости и социальных прав Николасом Шмитом.

Карикатура о безработице из чикагского журнала (фрагмент). 1902 год

Описывая свою дискуссию со Шмидтом как сосредоточенную на будущем труда в Европе, Геннимата отметила, что«консервативная политика рассматривает безопасную и законную работу как препятствие для прогресса и развития. Они способствуют отмене контрактов и дешевой, обесценившейся работе, и правительство [премьер-министра] Мицотакиса лидирует в этом отношении».

Напротив, «социалисты борются за работу полный рабочий день, за достойную заработную плату, за работу в соответствии с правилами и нормами, за безопасность работников», — подчеркнула она.

В свою очередь министр развития и инвестиций Адонис Георгиадис после встречи со Шмитом заявил о намерении тесно сотрудничать с Европейской комиссией по вопросам социальной сплоченности, чтобы найти инструменты для сокращения безработицы среди молодежи.