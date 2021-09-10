Москва, 10 сентября, 2021, 13:03 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин в День города Москвы встретится с мэром столицы Сергеем Собяниным, а также выступит в парке «Зарядье». Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Василий Иванов ИА REGNUM День города в Москве

«В связи с Днем города Москвы завтра президент выступит на торжественном мероприятии, посвященном празднованию Дня города. Это в концертном зале «Зарядье» произойдет. До этого в Кремле президент примет мэра Москвы Сергея Собянина», — сказал Песков.

День города Москвы традиционно отмечается в первую или вторую субботу сентября.