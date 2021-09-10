Симферополь, 10 сентября, 2021, 13:03 — ИА Регнум. Верховный суд Крыма отказался удовлетворить апелляционное представление прокурора на ранее вынесенное решение суда о мере пресечения для владельца сети автозаправочных станций, который обвиняется в смертельном ДТП. Решение суд вынес 10 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

«Постановление Киевского районного суда города Симферополя от 24 августа 2021 года, в котором отказано в удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде запрета определённых действий для Бейма Сергея Геннадьевича, оставить без изменений, апелляционное представление прокурора — без удовлетворения», — цитирует «Крыминформ» решение суда.

По информации адвокатов, во время рассмотрения дела в суде следователь предъявил в суде решение руководства МВД по Республике Крым об отмене для Бейма меры пресечения в виде подписки о невыезде. Таким образом, для бизнесмена сохранилось только обязательство являться по первому требованию к следователю, других мер пресечения в отношении него не действует.

Кроме того, в ходе заседания суда 10 сентября защита бизнесмена предоставила нотариально заверенное соглашение между обвиняемым и пострадавшими в результате ДТП о выплате компенсации на сумму более 17 млн рублей, а также заявление членов пострадавшей семьи об отсутствии претензий к обвиняемому.

По версии следствия, 31 июля в Сакском районе Крыма Сергей Бейм на внедорожнике Lexus врезался в автомобиль, в котором находились несколько человек. В результате аварии погибла 67-летняя женщина, травмы получил 11-летний ребенок.