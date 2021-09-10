Саратов, 10 сентября, 2021, 13:02 — ИА Регнум. В Саратовской области против новой коронавирусной инфекции по состоянию на 10 сентября привили 658 840 человек, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

huntlh Вакцинация

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За сутки вакцинировали 3197 жителей. Полный курс вакцинации антиковидными препаратами прошли 600 802 человека, из них 3565 — за прошедшие 24 часа.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области за 9 сентября от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались шестеро мужчин и 15 женщин в возрасте от 56 до 87 лет.

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