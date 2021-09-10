Тобольск, Тюменская область, 10 сентября, 2021, 13:00 — ИА Регнум. Тобольский аэропорт «Ремезов» запустит первые регулярные рейсы с 15 октября 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба «Аэропортов Регионов».

Пресс-служба «Аэропорты регионов»

Первые полёты состоятся в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Новосибирск.

Напомним, аэропорт в Тобольске был построен по поручению президента россии Владимира Путина компанией «Сибур» при участии правительства Тюменской области.

Директор по стратегическим коммуникация УК «Аэропорты Регионов» Евгений Красиков отметил, что для Тобольска с населением около 100 тысяч человек новый аэропорт — это транспортный потенциал, который во многом обусловлен туристическим значением этого старинного города.

«До строительства аэропорта сюда ежегодно приезжало около 400 тысяч гостей, и есть все основания рассчитывать на то, что эта цифра станет еще внушительнее», — добавил Красиков.