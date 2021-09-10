Афины , 10 сентября, 2021, 13:06 — ИА Регнум. Министр развития и инвестиций Греции Адонис Георгиадис встретился 9 сентября в Афинах с Европейским комиссаром по вопросам занятости и социальных прав Николасом Шмитом. Об итогах переговоров они кратко рассказали после встречи.

Антонио Берни. Безработица. 1934

«Мы будем тесно сотрудничать с Европейской комиссией (ЕК) по вопросам социальной сплоченности, чтобы найти инструменты для сокращения безработицы среди молодежи и использовать европейское финансирование для переподготовки рабочей силы с целью достижения лучших результатов в будущем», — сказал Георгиадис.

Шмит в свою очередь отметил, что показатели Греции в указанных сферах «превосходны», так как она является одной из первых стран, представивших Национальный план восстановления и устойчивости.