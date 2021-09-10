Трёхгорный, Челябинская область, 10 сентября, 2021, 12:59 — ИА Регнум. В Трёхгорном Челябинской области местная жительница осуждена за контрабанду сильнодействующих веществ. Об этом сообщает пресс-служба областного управления ФСБ.

Pixabay.com Контрабанда

По данным следствия, преступная деятельность велась с ноября 2020 года по апрель 2021-го. Гражданка переместила в Россию биологически активные добавки, которые содержат сильнодействующее вещество, общей массой 1,9 кг. и собиралась продавать их в России.

Суд назначил даме 3 года и 8 месяцев условно. Также ей определён испытательный срок.