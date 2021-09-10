Москва, 10 сентября 2021, 12:58 — REGNUM Российский проект строительства трубопровода «Северный потом — 2» остановить невозможно. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
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Захарова призвала недоброжелателей «прекратить чинить препятствия этому важному проекту».
«Пришло время договариваться о разумных, взаимовыгодных параметрах эксплуатации газопровода, — добавила представитель российского внешнеполитического ведомства. — Сроки начала коммерческих поставок зависят от позиции немецкого регулятора».
По её словам, российская сторона рассчитывает на то, что «миллионы европейских потребителей уже в ближайшее время смогут получать российский газ по кратчайшему, наиболее экономичному и экологичному маршруту».
Как сообщало ИА REGNUM, на днях была осуществлена сварка последней трубы второй нитки газопровода «Северный поток — 2». Утром 10 сентября российская компания «Газпром» сообщила о завершении строительства газопровода. Представители компании подтвердили, что первые поставки газа по газопроводу «СП-2» на европейский рынок могут быть осуществлены до конца 2021 года.