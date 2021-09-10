Москва, 10 сентября, 2021, 12:58 — ИА Регнум. Российский проект строительства трубопровода «Северный потом — 2» остановить невозможно. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Андрей Перцев Газопровод «Северный поток-2»

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«Сооружение одного из крупнейших в мире энергетических инфраструктурных объектов близится к завершению. Всем, включая оппонентов «СП-2», которые отчаянно противодействовали строительству, ясно, что остановить его невозможно», — отметила дипломат в телеграм-канале.

Захарова призвала недоброжелателей «прекратить чинить препятствия этому важному проекту».

«Пришло время договариваться о разумных, взаимовыгодных параметрах эксплуатации газопровода, — добавила представитель российского внешнеполитического ведомства. — Сроки начала коммерческих поставок зависят от позиции немецкого регулятора».

По её словам, российская сторона рассчитывает на то, что «миллионы европейских потребителей уже в ближайшее время смогут получать российский газ по кратчайшему, наиболее экономичному и экологичному маршруту».

Как сообщало ИА REGNUM, на днях была осуществлена сварка последней трубы второй нитки газопровода «Северный поток — 2». Утром 10 сентября российская компания «Газпром» сообщила о завершении строительства газопровода. Представители компании подтвердили, что первые поставки газа по газопроводу «СП-2» на европейский рынок могут быть осуществлены до конца 2021 года.