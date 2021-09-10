Минск, , 13:16 — REGNUM Отношения России и Белоруссии выдержали проверку на прочность в условиях беспрецедентного давления извне. Об этом белорусский премьер-министр Роман Головченко заявил 10 сентября, открывая заседание Совета министров Союзного государства.

Владимир Путин и Александр Лукашенко Kremlin.ru

«Сегодня в условиях беспрецедентного давления со стороны третьих стран двусторонние отношения [Белоруссии и РФ] прошли проверку на прочность», — констатировал Головченко.

Он отметил, что Москва и Минск находят решения, поддержку по всем острым вопросам. Белоруссии это позволяет продолжать развивать экономику и обеспечивать социальную защищенность населения.

Далее двум государствам предстоит решать новые задачи по мере реализации союзных программ. При этом будет сохранён политический и экономический суверенитет, добавил белорусский премьер.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября на переговорах в Москве президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко одобрили подготовленные правительствами обеих стран 28 программ интеграции в формате Союзного государства.

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