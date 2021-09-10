Москва, 10 сентября, 2021, 12:57 — ИА Регнум. В Кремле отсутствуют инициативы по возможности переименования Санкт-Петербурга в Ленинград. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Драй ИА REGNUM Петербург

«Нет, никаких инициатив в этом плане нет», — сказал Песков.

Он также не смог назвать позиции президента РФ Владимира Путина на момент переименования Ленинграда в Санкт-Петербург.

Песков подчеркнул, что на сегодняшний день Санкт-Петербург — это «де-факто и де-юре название нашей северной столицы».

Ленинград переименовали в Санкт-Петербург 6 сентября 1991 года.