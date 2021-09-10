Москва, 10 сентября, 2021, 12:57 — ИА Регнум. Россия и Белоруссия продолжат интеграционные процессы в рамках Союзного государства с учетом интересов Москвы и Минска, заявил 10 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Интеграция, конечно, будет совершенствоваться, продолжаться в том виде, который будет наибольшим, наилучшим образом соответствовать интересам двух стран», — отметил представитель Кремля.

Вместе с тем Песков уточнил, что создание единой валюты в рамках Союзного государства пока не обсуждается даже в перспективе.

Как сообщало ИА REGNUM, программы Союзного государства готовились совместными усилиями рабочих групп, созданных правительствами согласно президентским распоряжениям. В итоге, к декабрю 2019 года был подготовлен пакет документов из 31 «дорожной карты», призванный углубить экономическую интеграцию России и Белоруссии в формате Союзного государства.

В 2020 году «дорожные карты» были представлены как «союзные программы» в количестве 28 штук. Названия этих документов и содержание большей их части гражданам неизвестно, так как разработка и согласование проводились тайно.

По итогам состоявшихся 9 сентября 2021 года в Москве переговоров Владимир Путин и Александр Лукашенко одобрили подготовленные правительствами 28 программ интеграции России и Белоруссии в формате Союзного государства.