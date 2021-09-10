Сыктывкар, 10 сентября, 2021, 12:54 — ИА Регнум. В Коми число летальных исходов от COVID-19 выросло до 1562 — за последние сутки жертвами инфекции стали еще восемь человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным штаба, за сутки коронавирус выявили у 217 человек. Наибольший прирост заболевших — в Сыктывкаре — 81 случай, Ухте — 42 и Сыктывдинском районе — 14. На лечении находятся 6719 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, врачи Коми с трудом спасли блогера, призывавшего подписчиков к самолечению при выявлении коронавируса.