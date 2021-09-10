Канберра, , 12:59 — REGNUM После возобновления международных авиарейсов австралийцы, вернувшиеся в страну, будут обязаны пройти двухнедельную самоизоляцию. Однако сидеть на карантине они будут у себя дома. Об этом 10 сентября заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, выступая в эфире радиостанции 2GB.

Флаг Австралии

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Отметим, что в настоящее время карантин в Австралии можно пройти только в отеле. Лишь в одном регионе страны граждане самоизолируются по месту жительства.

Моррисон также отметил, что правило карантина будет распространяться даже на привитых от COVID-19 австралийцев. В то же время для невакцинированных лиц будет предусмотрена возможность переждать 14 дней в отеле.

«Это означает, что больше людей смогут вернуться домой в ближайшие месяцы. Это результат вакцинации, но и требование о домашнем карантине», — заявил Моррисон.

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