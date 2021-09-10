Ереван, 10 сентября, 2021, 12:53 — ИА Регнум. Родственники погибших осенью 2020 года в войне в Нагорном Карабахе выступили против того, чтобы в Армении были празднества по случаю Дня независимости. Об этом 10 сентября сообщает агентство «Новости Армении».

ИА REGNUM Армения

По данным журналистов, в соцсети Facebook был запущен флешмоб. Родственники погибших массово публикуют сообщения, в которых выступают против фейерверка и других развлекательных мероприятий. Они считают неуместным праздновать, когда не все пленные освобождены, многие ищут пропавших без вести или продолжают оплакивать погибших.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил, что в День независимости республики пройдет «масштабное и красочное празднование», хотя отметил, что настроение в этот день не может быть праздничным.

Напомним, День независимости Армении отмечают 21 сентября. В 2021 году он попадает на вторник, и в стране 20 сентября объявлено нерабочим днём, чтобы жители отдыхали четыре дня подряд.