Москва, 10 сентября, 2021, 12:52 — ИА Регнум. На сегодняшний день речи о создании единого парламента России и Белоруссии не идёт. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Roman Poulvas Флаги Белоруссии и России

«Нет, пока в настоящий момент нет. Действительно, определённые рабочие механизмы в соответствии с союзными программами будут создаваться, координационные механизмы. Ну, а что касается парламента, то пока об этом речи не идёт», — сказал Песков.

Он назвал данную возможность «вопросом на перспективу».