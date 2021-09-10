Сеул, 10 сентября, 2021, 12:51 — ИА Регнум. Глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин провёл 10 сентября виртуальную встречу с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, с которым договорился о выведении двусторонних отношений на уровень стратегического партнёрства. Об этом сообщает The Korea Herald со ссылкой на представителей администрации южнокорейского президента.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

В ходе часовых переговоров лидеры двух стран отметили, что с момента установления дипломатических отношений стороны поддерживают дружеские связи в политике, экономике и культуре.

Известно, что Монголия является ключевым партнёром Южной Кореи в реализации «Новой северной политики» и страной, поддерживающей программу «Партнёрство по карантину и охране здоровья в Северо-Восточной Азии», предложенную Сеулом в сентябре 2020 года.

Мун Чжэ Ин предложил монгольскому коллеге продолжить расширять сотрудничества в сфере зеленой энергетике и умных городов, а также призвал его поддержать усилия Сеула по денуклеаризации и установлению мира на Корейском полуострове.

В свою очередь, президент Монголии согласился с тем, что соединение передовых южнокорейских технологий и природных ресурсов Монголии даст благоприятные результаты.

Лидеры двух стран также обсудили различные климатические проблемы, включая опустынивание Монголии, пыльные бури и загрязнение воздуха, договорившись о совместном решении данных проблем посредством коммуникаций и обмена информацией.