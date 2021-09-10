Белгород, 10 сентября, 2021, 12:56 — ИА Регнум. В Белгородской области 10 сентября выявлено 149 новых носителей коронавируса — на два меньше, чем за предыдущие сутки. Зарегистрировано шесть летальных исходов. На вакцинацию от COVID-19 записались ещё 1 994 человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативно штабе.

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С начала пандемии в Белгородской области подтверждено 50 554 случая заболевания COVID-19. Выздоровели 44 756 человек, в том числе 139 выписаны за последние сутки. От осложнений скончались 1054 пациента.

Госпитализированы в стационары 1 644 жителя, на амбулаторном лечении 3 100 человек.

На вакцинацию от COVID-19 записались 728 798 добровольцев, из них 671 239 — завершили курс иммунизации.