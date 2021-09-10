Москва, 10 сентября, 2021, 12:50 — ИА Регнум. Любят проводить время на садовом, дачном или приусадебном участке 37% жителей России. Не испытывают восторг лишь 5%. Об этом свидетельствует опрос Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

ru.torange.biz Дача

В первую очередь дачный участок нужен для того, чтобы отдохнуть, получить удовольствие от общения с природой и обеспечить свою семью овощами и фруктами (по 33%). Используют дачу для отдыха детей во время каникул и для общения с друзьями по 11% опрошенных.

Каждый десятый (10%) считает, что хорошо иметь свой дом и землю на случай каких-либо потрясений и нестабильности. Любят побыть на дачном участке в одиночестве 4%. Полагают, что дача — хорошее вложение денег, её можно сдавать (по 1%).

Опрос проведен 6−8 августа 2021 года в 104 населенных пунктах среди 1500 граждан РФ старше 18 лет. Статпогрешность не превышает 3,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, имеют садовый, дачный или приусадебный участок 45% жителей России. Хотели бы приобрести дачный участок 21%.

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