Лиссабон, , 12:50 — REGNUM Экс-президент Португалии Жорже Сампайю скончался на 82-м году жизни. Об этом 10 сентября сообщает агентство EFE со ссылкой на окружение политика.

Свеча Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

По информации источника, бывший португальский лидер ушел из жизни в лиссабонской больнице спустя две недели после того, как его госпитализировали с респираторным заболеванием.

При этом отмечается, что у Сампайю также имелись сердечно-сосудистые заболевания.

Отметим, Жорже Сампайю находился на посту Португалии в период с 1996 по 2005 год. Также в 2015 году он стал лауреатом Премии ООН им. Нельсона Манделы за укрепление демократии и защиту прав человека.