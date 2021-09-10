Сеул, 10 сентября, 2021, 12:55 — ИА Регнум. В сети обнародованы фотографии кроссовера Kia Niro EV нового поколения. Снимки размещены на портале Motor1.

Motor1 Kia Niro EV

Ожидается, что новинка получит различные агрегаты, в том числе полностью электрическую версию под названием E-Niro.

Актуальная версия Kia Niro EV идет с электродвигателем с отдачей 201 л. с., который питается от аккумулятора ёмкостью 64 киловатт-часа. Этого хватает, чтобы на одном заряде проехать около 380 км.

Представленная на фотографиях модель скрыта под камуфляжной пленкой, однако можно рассмотреть, что автопроизводитель откажется от решетки радиатора Kia в форме тигриного носа в пользу совершенно нового дизайна.

Стоит отметить, что электрическим моделям не нужна классическая радиаторная решетка. По предварительным данным, новый Kia Niro EV будет выполнен в стиле концепта Kia Habaniro 2019 года.

Ранее компания Kia представила на российском рынке обновлённую модель Cerato.

Читайте также: Kia представила новый кроссовер Sportage