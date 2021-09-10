Рыбинск, Ярославская область, 10 сентября, 2021, 12:50 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области нашли более 40 коробок с просроченными лекарствами. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на телеканал «Рыбинск-40».

Рыбинск-40 Свалка с лекарствами в Рыбинске

Свалка обнаружена в Прибрежном микрорайоне города. В каждой коробке по 100 упаковок препарата «Артрозилен», предназначенного для снятия болевого синдрома и послеоперационных болей. Срок годности лекарств истёк в апреле 2021 года.

Как сообщает телеканал, коробки с просроченными лекарствами обнаружил местный житель. Он обратился с проблемой в региональный департамент здравоохранения, однако там помочь не смогли.

«По факту несанкционированного складирования медикаментов, департаментом охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области информация направлена по компетенции в полицию и управление Роспотребнадзора по Ярославской области», — сообщили ИА REGNUM в областном департаменте природопользования.

На коробках не видно надписей о принадлежности препарата к какому-либо медучреждению Рыбинска. Зато есть указание, что ампулы поставлены из Италии.