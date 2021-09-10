Краснодар, 10 сентября, 2021, 12:50 — ИА Регнум. Генеральный директор футбольного клуба «Краснодар» Владимир Хашиг рассказал, во сколько обошлись трансферы Джона Кордобы и Кристоффера Олссона. Об этом 10 сентября сообщает «Чемпионат».

Вячеслав Евдокимов Стадион «Краснодар»

«Краснодар» приобрел нападающего Джона Кордобу за €10,5 млн, плюс небольшие бонусы в случае удачного выступление клуба в еврокубках», — сказал Хашиг.

Также он добавил, что Олссона клуб продал за €6,3 млн.

Ранее сообщалось, что за Кордобу заплатили €20 млн, и он стал самым дорогим игроком в истории клуба.