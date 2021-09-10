Минск, , 12:49 — REGNUM По итогам состоявшегося 9 сентября в Москве одобрения на президентском уровне 28 «союзных программ», их «дошлифовки» 10 сентября на уровне Союзного Совмина в Минске, на 4 ноября запланировано заседание Высшего Госсовета Союзного государства России и Белоруссии. День народного единства будет ознаменован подписанием доработанных документов. Об этом 10 сентября в Минске Александр Лукашенко сообщил председателю российского Следкома Александру Бастрыкину.

Александр Лукашенко и Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Где-то, по-моему, 4 ноября, в День народного единства в России, мы проведем это мероприятие — Высший госсовет», — сказал Лукашенко.

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По его словам, сообщает пресс-служба президента Белоруссии, на заседании планируется утвердить программы Союзного государства, согласованные 9 сентября в Москве на уровне Владимира Путина и Александра Лукашенко.

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«В этом направлении уже начата серьезная работа. Надо перевернуть целый пласт внутреннего законодательства, чтобы приспособить к этим договоренностям. И особенно наши межгосударственные договоры — они тоже должны соответствовать нашим договоренностям», — сообщил Лукашенко.

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