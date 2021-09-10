Кушва, Свердловская область, 10 сентября, 2021, 12:48 — ИА Регнум. В Кушве Свердловской области будут судить заместителя начальника отдела полиции. Ему вменяют нарушение правил дорожного движения, которое повлекло по неосторожности смерть женщины, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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По данным следователей, это произошло утром 18 ноября 2019 года. Мужчина 1979 года рождения управлял своей автомашиной и наехал на женщину 1957 года рождения, которая переходила проезжую часть.

Обвиняемый не признал вину в совершении преступления. Ему грозит до пяти лет колонии. Уголовное дело уже направлено в Кушвинский городской суд.