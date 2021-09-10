Таллин, 10 сентября, 2021, 12:48 — ИА Регнум. Департамент эстонского языка выписал тысячи штрафов работникам детских садов и школ с русским языком обучения в северо-восточном уезде Эстонии Ида-Вирумаа. Об этом известный публицист русской Эстонии, главный редактор stolitsa. ee Александр Чаплыгин написал на своей странице в социальной сети Facebook

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«Борьба за эстонский язык продолжается прежними способами: административные репрессии вместо помощи в изучении языка», — убежден он.

Чаплыгин напомнил, что Ида-Вирумаа — русский по составу и языку общения регион страны: «Оставим в стороне вопрос, зачем преподавателям в русском регионе знать эстонский язык на высокую категорию. Этот вопрос столь же бессмысленный, как и попытка понять, почему в русском городе Кохтла-Ярве единственная гимназия ведёт обучение исключительно на эстонском языке».

Он обратился к властям страны с вопросом, почему за 30 лет независимости эстонское государство так и не смогло обеспечить всем желающим возможности бесплатно выучить государственный язык.

«Немногочисленные курсы, которые организует Фонд интеграции, не справляются с наплывом желающих, а всем остальным предлагается учить язык в свободное от работы время и за собственный счёт», — перечислил публицист и в качестве примера другой языковой политики привел Финляндию.

Так, в Финляндии приезжим предлагаются бесплатные курсы, на время которых люди обеспечиваются пособием. «У нас, конечно, неэстонцев больше, чем не финнов в Финляндии. Ну так и времени у нас было достаточно: целых 30 лет», — считает Чаплыгин.

Он также напомнил, что в процесс языковой интеграции за прошедшие годы было вложено огромное количество государственных средств и европейских дотаций: «На эти деньги можно было научить всю Эстонию китайскому языку. Но у нас продолжают гнобить не овладевшее эстонским языком население, лишь увеличивая число наделенных карательными функциями чиновников».