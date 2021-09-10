Минск, 10 сентября, 2021, 12:47 — ИА Регнум. Александр Лукашенко весьма доволен состоявшимися 9 сентября в Москве переговорами с Владимиром Путиным, а также быстрой помощью России по линии силовых ведомств. Об этом 10 сентября в Минске руководитель постсоветской республики заявил председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

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Рассказывая о переговорах с Путиным, Лукашенко сообщил, что очень важное место заняли вопросы обеспечения безопасности. Он отметил налаженный обмен опытом между сторонами.

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«Все время следственные органы у нас были в теме. Мы договорились с президентом России, что мы всячески будем в это непростое время поддерживать наших следователей. И международная обстановка к этому подталкивает: поток беженцев, наркотики захлестывают Россию и Белоруссию. Поэтому роль органов следствия, предварительного дознания очень возрастает. Будем работать вместе, на нас вы всегда можете рассчитывать», — сообщил Лукашенко.

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«Я благодарен, что на любом уровне любая просьба выполняется мгновенно со стороны России: поделятся опытом, знаниями, материальной базой и помогут, если нужно где-то провести какие-то мероприятия», — сказал Лукашенко, обращаясь к Бастрыкину.