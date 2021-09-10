Волгоград, 10 сентября, 2021, 12:49 — ИА Регнум. В режим самоизоляции с использованием дистанционного обучения переведены несколько классов в школах Волгограда.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

Учебный год в Волгоградской области начался с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Однако, по данным пресс-службы администрации региона, карантин по COVID-19 введён уже в 28 классах, при этом о количестве заразившихся коронавирусом учеников и учителей не известно, сообщает 10 сентября сетевое издание «V1.ru».

Ежедневно в регионе фиксируется порядка 350 случаев заражения коронавирусом.