Апастовский район, Татарстан, 10 сентября, 2021, 13:55 — ИА Регнум. В Татарии по факту подделки сертификатов о вакцинации возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков»). Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ совместно с коллегами из Апастовского района установили, что трое сотрудников одного из медучреждений выдали справки о вакцинации от коронавируса без проведения самой процедуры.

Дарья Драй ИА REGNUM Сертификат о вакцинации

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Отмечается, что данные о вакцинации были внесены в госреестр и другие официальные документы. Подозреваемым может грозить до двух лет лишения свободы, сообщает «Татар-информ».

ИА REGNUM напоминает, в Казани задержали 21-летнюю сотрудницу одного из консультативно-диагностических центров, которая получала вознаграждение от 2 до 4 тыс. рублей, при этом не вакцинируя жителей. Установлено, что подозреваемая получила порядка 200 тыс. рублей, предоставив услуги 60 казанцам.

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