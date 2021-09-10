Москва, 10 сентября, 2021, 12:45 — ИА Регнум. На сегодняшний день вопрос введения единой валюты в России и Белоруссии не стоит на повестке дня. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ИА REGNUM Флаги России и Белоруссии

«Об этом пока речи не идет, вчера об этом в частности говорили оба президента [Владимир Путин и Александр Лукашенко], мы задавали вопрос про это», — сказал Песков.

По его словам, на данный момент подобные перспективы «не просматриваются».