Сеул, , 12:45 — REGNUM Посольство Индонезии в Сеуле (Южная Корея), в сотрудничестве с индонезийским центром содействия торговле в Пусане организовали комплексную деятельность по продвижению кофе, сообщает Republika.

Индонезия (сс) Prayitno

Посол Индонезии в Южной Корее Умар Хади заявил, что возможности рынка кофе в Южной Корее очень велики. Эта оценка учитывает растущую ценность потребления кофе в Южной Корее и тенденцию к увеличению импорта кофе из Южной Кореи из различных частей мира, в том числе из Индонезии.

Умар Хади надеется, что индонезийским экспортерам кофе удастся проникнуть на рынок Южной Кореи.

В настоящее время Индонезия является четвертым по величине производителем кофе и девятым экспортером кофе в мире.