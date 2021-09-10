В Петербурге задержали подозреваемых в ограблении череповецкого банкомата
Санкт-Петербург, 10 сентября, 2021, 12:45 — ИА Регнум. Полиция Санкт-Петербурга задержала подозреваемых в ограблении череповецкого банкомата, сообщает пресс-служба УМВД.
Артем Фионов ИА REGNUM
Банкомат Сбербанка в метро
Ограбление произошло в марте 2021 года. Неизвестные вскрыли банкомат и похитили семь миллионов рублей.
Подозреваемые — уроженец Оренбурга и Армении — были задержаны в одной из квартир Петербурга. Оба отправлены под стражу.
Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельске в декабре 2020 года преступник похитил из банка 20 млн рублей. Его задержали спустя месяц.