Санкт-Петербург, 10 сентября, 2021, 12:45 — ИА Регнум. Полиция Санкт-Петербурга задержала подозреваемых в ограблении череповецкого банкомата, сообщает пресс-служба УМВД.

Артем Фионов ИА REGNUM Банкомат Сбербанка в метро

Ограбление произошло в марте 2021 года. Неизвестные вскрыли банкомат и похитили семь миллионов рублей.

Подозреваемые — уроженец Оренбурга и Армении — были задержаны в одной из квартир Петербурга. Оба отправлены под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельске в декабре 2020 года преступник похитил из банка 20 млн рублей. Его задержали спустя месяц.