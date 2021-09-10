Таллин, 10 сентября, 2021, 12:43 — ИА Регнум. Реформистская и Центристская партии, которые входят в правительство Эстонии и контролируют бюджет, обещают потенциальным избирателям определенную «раздачу денег». Об этом эстонский политолог Эльконд Либман заявил в эфире гостелеканала на русском языке ETV+.

Популизм

«Центристы обещают всем школьникам выделить по 100 евро, потом за 4 года повысить эту выплату. Пенсионерам по 200 евро. Ровно ту же сумму в 200 евро нарисовала в своих предвыборных обещаниях Реформистская партия», — заявил он.

Особое возмущение политолога вызвал факт, что реформисты обещают выделить пенсионерам деньги в так называемый «счет активности» — на здоровый образ жизни и занятия спортом.

«Меня интересует, у этого счета будет какой-то конечный список: на это можно тратить, а на это уже нельзя? На самом деле половина, может меньше, пенсионеров обеспокоены тем, на какие средства купить продукты, как оплатить коммунальные счета», — считает он.

В целом, по словам Либмана, предвыборные программы партий Эстонии сводятся к единственной формуле «За все хорошее против всего плохого».

Местные выборы в Эстонии пройдут с 10 по 17 октября нынешнего года.