Кызыл, 10 сентября, 2021, 12:42 — ИА Регнум. В Туве 30-летнего жителя Кызыла признали виновным в убийстве человека. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, преступление произошло около 3 часов 12 марта.

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Подсудимый с потерпевшим распивали спиртные напитки. Во время гулянки произошла ссора, переросшая в драку.

«30-летний мужчина нанес множественные удары кулаком, а затем имевшимся при себе ножом по телу потерпевшего, причинив множественные различные по степени тяжести телесные повреждения, от которых потерпевший скончался на месте», — отметили в ведомстве.

В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что мужчина страдает хроническим психическим расстройством, которое исключало его вменяемость. В результате суд приговорил его к принудительному лечению в лечебнице специализированного типа.