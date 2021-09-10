Астрахань, 10 сентября, 2021, 12:49 — ИА Регнум. Прикаспийские государства в настоящее время выводят свои связи в регионе на новый уровень. Об этом говорится в приветствии главы МИД РФ Сергея Лаврова участникам VI Каспийского медиафорума, которое зачитала 10 сентября официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Kremlin.ru Пятый Каспийский саммит

Лавров отметил, что встречи Каспийского медиафорума стали востребованной площадкой для обсуждения актуальной повестки дня государств, имеющих выход к Каспийскому морю.

Сотрудничество на Каспии выходит на новый уровень, отметил он в приветствии. Об этом говорит совершенствование нормативно-правовой базы, продвижение диалога в рамках многосторонних форматов и механизмов.

«Вклад в углубление доверия вносит взаимодействие в информационной сфере», — указал Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Ирана намерены изучить вопрос ратификации Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, которую в 2018 году подписали руководители России, Казахстана, Ирана, Азербайджана и Туркмении.

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