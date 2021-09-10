Москва, , 12:42 — REGNUM Интеграция России и Белоруссии продолжится в том виде, в котором она будет соответствовать взаимным интересам. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Россия и Белоруссия Минобороны России

«Интеграция будет, конечно, дальше совершенствоваться, продолжаться в том виде, который будет наибольшим, наилучшим образом соответствовать интересам двух стран», — сказал Песков.

По его словам, в почти доработанных и готовых к подписанию союзных программах уже намечен ряд целей, и следует концентрироваться именно на этом: «Это является сегодня главными задачами дальнейшего завершения интеграционных процессов».