Омск, 10 сентября, 2021, 12:41 — ИА Регнум. Жертвами коронавирусной инфекции в Омской области за прошедшие сутки стали семь человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 сентября в региональном оперштабе.

Дарья Драй ИА REGNUM Кислородная маска

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вырабатываем коллективный иммунитет — все новости»

За весь период пандемии в Омской области скончались 2066 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе на сегодняшний день выявлено 77 073 носителя коронавируса, выздоровели 56 737 человек.