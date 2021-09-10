Стокгольм, 10 сентября, 2021, 12:46 — ИА Регнум. На сегодняшний день 71,2% жителей Швеции старше 16 лет считаются полностью привитыми от COVID-19. 81,9% шведов старше 16 лет получили первый компонент вакцины. Об этом 10 сентября написала газета Dagens Nyheter.

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В свою очередь государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл считает, что Швеция запросто достигнет 90-процентного охвата. Об этом он заявил в интервью газете.

«Во многих возрастных группах мы достигли уже чуть более 90%», — отметил Тегнелл.

В то же время эпидемиолог отметил, что готовность шведов пройти иммунизацию от COVID-19 не снизилась.

«Мы определенно верим, что желание еще осталось», — заявил Тегнелл.