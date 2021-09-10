Тюмень, 10 сентября, 2021, 12:41 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки выявлено 230 случаев заражения коронавирусом. Об этом 10 сентября сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 227 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 10 сентября коронавирусом заразились 57 238 человек, выздоровели 50 230 человек. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф» с начала пандемии на 10 сентября в регионе скончался 1636 пациентов с COVID-19 (на 15 человек больше, чем днём ранее).