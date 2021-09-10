Рига, 10 сентября, 2021, 12:39 — ИА Регнум. Государственная полиция Латвии закупит специальные устройства для идентификации дронов в воздушном пространстве страны. Об этом сообщил местный телеканала LTV7.

Дрон

За последние четыре месяца полиция получила 28 сообщений от жителей Латвии о том, что на их частной территории летают подозрительные дроны. Виновного часто поймать не удается, как и установить тип беспилотного устройства. Вопреки ограничениям и предупреждениям находятся владельцы дронов, которые ради красивого видеокадра готовы создавать опасные ситуации, например, возле Рижской телебашни.

Латвийский государственный центр телерадиовещания обратился в полицию с официальным заявлением (LVRTC). Отмечается, что передатчики, антенны, телевизионная и радиоаппаратура могут быть повреждены в результате бесконтрольных полетов. Даже малейшее внешнее влияние может привести к многотысячным убыткам и перебоям в передаче сигнала и поддержке интернета.

Полиция планирует закупить устройства, чтобы идентифицировать пилота дрона по серийному номеру летательного устройства, сообщил старший инспектор Бюро оперативного управления Эдгар Лиепа.

По его словам, до сих пор таких устройств у правоохранителей Латвии не было: «Сейчас у нас таких нет. Эта сфера новая, мы сами пытаемся ее изучить. Скоро у нас будут такие устройства и личный состав, который будет заниматься этим вопросом».

Штраф за полеты дрона в неразрешенных местах в Латвии составляет до 2 000 евро.