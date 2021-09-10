Стокгольм, 10 сентября, 2021, 12:53 — ИА Регнум. В ночь на 10 сентября двое водителей грузовиков были подвергнуты нападению на дорогах муниципалитета Хультсфред (лен Кальмар, юг Швеции). Злоумышленники забросали транспортные средства камнями. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

(сс) Dmitri Fedortchenko Шведская полиция

Полиция расследует инциденты как нападение при отягчающих обстоятельствах. Оба водителя ехали по шоссе 23. Первый инцидент произошел в 02:50 по Москве. Камень разбил лобовое стекло и попал в кабину. По данным полиции, водитель получил ранение в голову, но смог вернуться домой, где ему была оказана помощь.

Примерно через пятнадцать минут в полицию поступил новый сигнал о забрасывании камнями уже другого грузовика. Водитель был доставлен на машине скорой помощи в больницу с осколочными ранениями лица и болями в груди.

Отмечается, что камни были брошены из встречных автомобилей.